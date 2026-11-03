Церемония посвящения в дзюдоисты прошла в спортшколе в Люберцах

В школе олимпийского резерва «Союз» в Люберцах состоялось традиционное после осеннего набора посвящение в дзюдоисты. В этом году ряды спортсменов пополнили 50 мальчишек и девчонок.

Традиция церемонии посвящения в «союзовцы» сохраняется уже 48 лет и главное в ней — клятва спортсмена. Юные дзюдоисты хором поклялисья честно бороться за победу, если проигрывать, то достойно, использовать свои умения только для защиты. Слова обещания — не просто часть торжественного ритуала. Это напоминание о верности клубу, ответственности и уважении к его истории.

«Мероприятие проводится с 1978 года, именно тогда был прочитан текст клятвы, которую составили воспитанники клуба. И с тех пор эта клятва звучит каждый год, мы посвящаем таким образом новых членов в нашу спортивную семью», — рассказал директор СШОР по самбо и дзюдо «Союз» Виктор Худяков.