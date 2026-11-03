Церемония посвящения в дзюдоисты прошла в спортшколе в Люберцах
В школе олимпийского резерва «Союз» в Люберцах состоялось традиционное после осеннего набора посвящение в дзюдоисты. В этом году ряды спортсменов пополнили 50 мальчишек и девчонок.
Традиция церемонии посвящения в «союзовцы» сохраняется уже 48 лет и главное в ней — клятва спортсмена. Юные дзюдоисты хором поклялисья честно бороться за победу, если проигрывать, то достойно, использовать свои умения только для защиты. Слова обещания — не просто часть торжественного ритуала. Это напоминание о верности клубу, ответственности и уважении к его истории.
«Мероприятие проводится с 1978 года, именно тогда был прочитан текст клятвы, которую составили воспитанники клуба. И с тех пор эта клятва звучит каждый год, мы посвящаем таким образом новых членов в нашу спортивную семью», — рассказал директор СШОР по самбо и дзюдо «Союз» Виктор Худяков.
Виктория Сафронова произносит слова клятвы уже много лет подряд — сначала как воспитанница этой спортшколы, потом как тренер, но до сих пор волнуется. Четырехкратная чемпионка Европы всегда сама следовала этим заповедям и прививает ответственность за произнесенные слова своим воспитанникам. «Конечно, когда ты маленький, все воспринимается по другому. И когда ты становишься взрослее, уже проживаешь какую-то жизнь, какой-то опыт у тебя накапливается, ты многие слова уже слышишь и понимаешь по другому», — поделилась тренер-преподаватель.
После посвящения состоялась открытая тренировка. Родители смогли увидеть, чему уже научились их дети. Для многих ребят борьба становится не просто спортом, но и частью жизни. Здесь находят друзей, учатся дисциплине и ставят первые спортивные цели. А для новых «союзовцев» — это только начало большого пути. Даже если они не станут профессиональными спортсменами, жизненные ориентиры в виде дисциплины, ответственности, целеустремленности, здесь обретет каждый.