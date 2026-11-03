Почти 500 детей родились в Наро-Фоминском перинатальном центре в октябре

В октябре в Наро-Фоминском перинатальном центре родились 493 ребенка. Среди новорожденных — 239 мальчиков и 254 девочки. За месяц здесь появились на свет четыре пары близнецов.

Самым крупным ребенком стал мальчик весом 4,8 килограмма и ростом 59 сантиметров. Самой маленькой оказалась девочка: при рождении она весила 940 граммов, а ее рост составил 33 сантиметра.

Главный врач учреждения Людмила Кещьян отметила, что за каждой цифрой статистики стоят истории семей и работа медицинских специалистов. По ее словам, центр оказывает помощь как крупным новорожденным, так и детям, которым требуется особый уход с первых дней жизни.

Перинатальный центр продолжает сопровождать будущих родителей на разных этапах: от подготовки к беременности до родов и наблюдения за ребенком в первые годы жизни.