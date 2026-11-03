Фехтовальщики из Солнечногорска стали призерами турнира в Поварове

31 октября и 1 ноября в ФОК Поварово имени Б. П. Михайлова городского округа Солнечногорск состоялся турнир по фехтованию на рапирах, посвященный памяти Валерия Пахомова. Участие в соревновании приняли 160 юных спортсменов от 10 до 15 лет из Москвы, Подмосковья, Твери и Владимира.

Для определения точности попаданий организаторы использовали электронное оборудование, соединенное с костюмами и оружием участников специальной катушкой. Каждый раунд длился две минуты, за которые соперникам требовалось нанести до четырех результативных уколов.

Представители Солнечногорска дважды поднялись на пьедестал почета. Юрий Соколов стал бронзовым призером среди участников 2011–2014 годов рождения. Аналогичного результата добился Егор Степанов, выступавший в возрастной группе 2015 года рождения и младше.

«Турнир памяти Валерия Пахомова — это дань уважения человеку, который посвятил жизнь спорту и воспитанию молодежи. Поздравляю наших призеров и желаю им новых побед, а всем участникам — ярких поединков и дальнейших успехов в фехтовании», — отметила заместитель главы городского округа Ирина Тишина.

Соревнования в честь Валерия Пахомова организуют ежегодно. Он начинал свой спортивный путь в фехтовальной школе неподалеку от поселка Андреевка. Впоследствии вошел в состав сборной СССР, неоднократно становился призером российских и международных турниров, удостоился звания заслуженного мастера спорта и занимался тренерской деятельностью. Жизнь Василия Пахомова трагически оборвалась в дорожно-транспортном происшествии.