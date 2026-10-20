День открытых дверей в онкоцентре пройдет в Одинцове 31 октября

Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

31 октября в центре амбулаторной онкологической помощи Одинцовской областной больницы состоится день открытых дверей. В рамках онкоскрининга можно пройти ряд важных исследований.

Посетители смогут сделать диагностику новообразований кожи, рентген грудной клетки, маммографию и УЗИ молочных желез. Также жителям доступен ПСА-тест для выявления рисков развития рака предстательной железы.

После осмотра врачом-онкологом и выписки направления можно сделать ряд дополнительных обследований.

Прием начнется в 9:00 и продлится до 14:00. Приглашаются прикрепленные пациенты старше 18 лет. С собой необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Для участия в дне открытых дверей необходимо заранее записаться на прием. ЦАОП Одинцовской областной больницы находится по адресу: город Одинцово, улица Маршала Бирюзова, дом 3.