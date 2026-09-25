«Росатом Интелмаш» в Подмосковье провел сессию о роботизации атомной отрасли

Компания «Росатом Интелмаш» провела сессию «Передовые технологии автоматизации атомной отрасли». Об этом сообщили в региональном Мининвесте Подмосковья.

Мероприятие объединило представителей атомной отрасли, промышленности, разработчиков робототехнических решений и отраслевых ассоциаций. Участники обсудили практические инструменты повышения производительности труда на российских предприятиях и опыт внедрения робототехники в производственные процессы.

Компания представила доклад о потребностях атомной отрасли в роботизации и дала оценку практическим эффектам от внедрений по ключевым типам проектов: сварка и наплавка, механическая зачистка, загрузка станков, логистические и контрольные операции. Среди представленных проектов — разработка роботизированных решений по сварке и наплавке трубных узлов, механической зачистке обечаек, специализированные решения по автоматизации, в том числе по обработке тонкостенных труб. Реализуемые проекты, по данным компании, обеспечивают кратное снижение трудоемкости, высвобождение персонала и рост производительности, а комплексная роботизация новых производств — многократный рост выпуска.

Отдельно отмечена необходимость создания отраслевой лаборатории и полигона для отработки и адаптации роботизированных решений, которые планируется разместить в центре промышленной робототехники в ГИП «Титан» в г. о. Ленинский.

«Точечная роботизация не приводит к повышению производительности труда, необходимо прорабатывать комплексные решения при модернизации производства. Точечные решения должно уступить место комплексным проектам по роботизации и автоматизации производств, и такие проекты уже инициированы, например в Инжиниринговом дивизионе „Росатома“», — подчеркнул технический директор ООО «Росатом Интелмаш» Александр Бутов.

В рамках мероприятия вживую продемонстрировали работу робототехнических комплексов и цифровых двойников. Участники увидели, как технологии, разработанные для атомной отрасли, применяются на практике. Сессия стала профессиональной площадкой для встречи инженерного и технологического сообщества отрасли в канун Дня работника атомной промышленности, который отмечается 28 сентября.

«Росатом Интелмаш» работает на территории Московской области и специализируется на разработке, производстве и внедрении комплексных решений в области роботизации и автоматизации предприятий атомной промышленности. Компания входит в «Росатом Сервис», электроэнергетический дивизион госкорпорации «Росатом».