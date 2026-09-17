Московский областной центр крови опубликовал донорский светофор на 17 сентября
В Московской области сохраняется потребность в донорах крови с первой группой, а также отрицательными резус-факторами второй и четвертой групп. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.
С призывом к донации обратился заведующий экспедицией Центра крови Константин Сутягин.
«Приглашаем доноров с первой группой крови. Вторая и четвертая отрицательные группы также нуждаются в пополнении запасов. Каждая ваша донация — это шанс на выздоровление для пострадавших в авариях, пациентов ожоговых и хирургических отделений, больных, борющихся с тяжелыми заболеваниями, когда счет идет на минуты», — отметил он.
Пункты приема работают по следующему графику:
- Москва (улица Металлургов, 37А): ежедневно с 8:00 до 14:00;
- Подольск (улица Кирова, 9) и Орехово-Зуево (улица Барышникова, 13/5): понедельник–пятница, 8:00–13:00;
- Щелково (улица Новая Фабрика, 8) и Воскресенск (Больничный проезд, 5): понедельник–суббота, 8:00–13:00;
- Наро-Фоминск (улица Школьная, 1): понедельник–пятница, 8:00–13:00.
Также проходят выездные акции. В Дубне ее проведут 21 сентября с 9:30 до 12:00 возле библиотеки ОИЯИ (запись открывается 17 сентября в полдень). В Луховицах акция состоится 22 сентября в РДК «Старт» (ул. Жуковского, 18) с началом в 9:30 (запись откроется 18 сентября в полдень).