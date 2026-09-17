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    Московский областной центр крови опубликовал донорский светофор на 17 сентября

    Акция по сбору крови в Доме Правительства МО
    Фото: Акция по сбору крови в Доме Правительства МО/Медиасток.рф

    В Московской области сохраняется потребность в донорах крови с первой группой, а также отрицательными резус-факторами второй и четвертой групп. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

    С призывом к донации обратился заведующий экспедицией Центра крови Константин Сутягин.

    «Приглашаем доноров с первой группой крови. Вторая и четвертая отрицательные группы также нуждаются в пополнении запасов. Каждая ваша донация — это шанс на выздоровление для пострадавших в авариях, пациентов ожоговых и хирургических отделений, больных, борющихся с тяжелыми заболеваниями, когда счет идет на минуты», — отметил он.

    Фото: Московский областной центр крови

    Пункты приема работают по следующему графику:

    Также проходят выездные акции. В Дубне ее проведут 21 сентября с 9:30 до 12:00 возле библиотеки ОИЯИ (запись открывается 17 сентября в полдень). В Луховицах акция состоится 22 сентября в РДК «Старт» (ул. Жуковского, 18) с началом в 9:30 (запись откроется 18 сентября в полдень).