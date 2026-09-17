Московский областной центр крови опубликовал донорский светофор на 17 сентября

В Московской области сохраняется потребность в донорах крови с первой группой, а также отрицательными резус-факторами второй и четвертой групп. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

«Приглашаем доноров с первой группой крови. Вторая и четвертая отрицательные группы также нуждаются в пополнении запасов. Каждая ваша донация — это шанс на выздоровление для пострадавших в авариях, пациентов ожоговых и хирургических отделений, больных, борющихся с тяжелыми заболеваниями, когда счет идет на минуты», — отметил он.