Ключевые участки дорог отремонтировали в Богородском округе

Специалисты провели восстановительные работы в рабочем поселке Обухово на улице Озерной и в селе Стромынь на улице Большая Стромынка. Там выполнили комплекс мероприятий по восстановлению профиля дорожного полотна.

Работы провели в рамках планового содержания автомобильных дорог на территории муниципалитета. Ключевым этапом стала подсыпка асфальтобетонным гранулятом — современным вторичным материалом, который позволяет эффективно выровнять покрытие, устранить неровности и просадки, а также повысить устойчивость дороги к нагрузкам.

Для жителей эти работы имеют практическое значение: выровненный профиль дороги повышает безопасность движения, снижает риск повреждения транспортных средств. Кроме того, качественное содержание местных дорог напрямую сказывается на транспортной доступности населенных пунктов, в том числе для экстренных служб, общественного транспорта и коммунальных организаций.