Останки неизвестного солдата захоронили на Аллее Славы в селе Архангельском

В селе Архангельское Рузского округа состоялось захоронение останков бойца Красной армии, погибшего в годы Великой Отечественной войны. Их случайно обнаружил владелец одного из приусадебных участков, после чего сообщил о находке поисковому отряду «Эхо войны».

Экспертиза подтвердила, что найденные останки принадлежат военнослужащему Красной армии. Установить личность погибшего не удалось — время уничтожило данные, которые могли бы помочь определить его имя.

Прощание с бойцом прошло с воинскими почестями и отпеванием. Останки неизвестного солдата захоронили на Аллее Славы в Архангельском. На церемонию пришли местные жители, представители администрации и участники поискового отряда.

Останки военнослужащих, погибших во время Великой Отечественной войны, находят в Подмосковье даже спустя более 80 лет. Так, 16 сентября в Воскресенске с воинскими почестями захоронили прах сержанта Ивана Илларионова. Согласно архивным данным, он числился пропавшим без вести с августа 1942 года.