Выставку монет и банкнот открыли в Серпухове

Экспозиция «Время и деньги» будет работать в музейно-выставочном центре до 22 ноября. Это совместный проект центра и Музея Банка России, приуроченный к 160-летию Банка России.

Как рассказала заведующая отделом музейно-выставочного центра Виктория Кузьмина, выставка имеет философское название и рассказывает о развитии денежного обращения на территории Русского государства.

На плакатах, предоставленных Музеем Банка России, показано, как делали, считали, перевозили и защищали деньги. Витрины дополняют повествование экспонатами из частных собраний.

Впервые в музейной истории округа представлена столь масштабная выставка нумизматики и бонистики. Посетители увидят копии киевской гривны и новгородских рублей, узнают о безмонетном периоде, монетах Серпуховского удельного княжества, подлинниках времен Анны Иоанновны, Екатерины II и Александра I. Отдельная тема — клады Серпуховского района, большая часть которых хранится в фондах Серпуховского историко-художественного музея.

Экспозиция охватывает не только российскую историю: на выставке представлены банкноты западноевропейских стран, денежные знаки времен Второй мировой войны, современные валюты Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Южной Америки.

Для школьников разработана программа «За свой грош везде хорош»: дети смогут «раскопать клад» в песочнице, найти монеты и забрать их с собой, а на мастер-классе изготовить кошелек.