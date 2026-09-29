Новые опоры освещения установили у школы № 3 в Лобне

На улице Мирной возле лобненской школы № 3 появились новые опоры освещения. Работы выполнили специалисты ПАО «Россети» в рамках программы «Светлый город».

Глава муниципалитета Анна Кротова сообщила об этом в своих социальных сетях. Она подчеркнула важность освещения для безопасности детей и местных жителей.

«Освещение возле школы — важная часть безопасного и комфортного пути для детей и местных жителей», — отметила Анна Кротова.

В этом году новые линии освещения также появятся на улицах Коммунистической и Геологов в микрорайоне Восточный. Кроме того, в городе установят 12 шкафов управления наружным освещением.

Ранее специалисты электросетевой компании заменили уличные светильники на современные светодиодные в микрорайоне Луговая. Работы продолжаются — улицы округа становятся светлее и удобнее для жителей.

Программа «Светлый город» реализуется в Подмосковье с 2017 года. Ее цель — повышение энергоэффективности и создание комфортной городской среды.