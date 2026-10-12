Администрация Солнечногорска проверила отопление в поселке Менделеево

8 октября представители администрации муниципалитета вместе с управляющей компанией проинспектировали выполнение необходимых технических работ. Все социальные учреждения округа уже обеспечены теплом.

Сейчас управляющие компании муниципалитета заканчивают пуск тепла в жилых домах. Для стабильной работы оборудования специалисты устраняют скопления воздуха в отопительных системах и проверяют их состояние.

«Мы держим ситуацию на контроле. Важно, чтобы специалисты оперативно реагировали на обращения жителей и обеспечивали стабильную работу системы отопления в каждом доме», — подчеркнул заместитель главы городского округа Солнечногорск Никита Иванов.

О неполадках с отоплением жители могут сообщить через чат-бот. Заявки передаются профильным службам. Также можно напрямую обратиться в свою управляющую компанию.