Конференция Ассамблеи народов России прошла в Подольске

В Общественной палате округа прошло заседание подольского отделения Ассамблеи народов России. В формате круглого стола педагоги и эксперты из разных регионов России дискутировали о профессии, вызовах современности и будущем отечественного образования.

Важным элементом межнационального сотрудничества стало подключение по видеосвязи педагогов из других регионов — это позволило обменяться практиками и учесть разнообразие образовательных традиций страны. Заседание делилось на несколько тематических блоков, каждый из которых был посвящен отдельной стороне профессии учителя.

После докладов участники перешли к практической части: разбору реальных кейсов — успешных и проблемных. Завершился круглый стол открытой дискуссией. По итогам мероприятия будут сформулированы рекомендации для школ, органов управления образованием и педагогов.