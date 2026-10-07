В Звенигороде 17 октября пройдет концерт «Музыка души»
В Звенигородском государственном музее-заповеднике 17 октября состоится концерт «Музыка души». Об этом сообщило Министерство культуры и туризма Московской области.
Гостей ждет музыкально-поэтический вечер, в котором соединятся классическая гитара, домра и произведения выдающихся поэтов.
В программе прозвучат сочинения отечественных и зарубежных композиторов, среди них Франсиско Таррега, Витторио Монти, Сергей Рахманинов, Сергей Руднев и другие. Литературную основу составят стихи классиков разных эпох — от лирики Михаила Лермонтова до произведений Роберта Рождественского.
На сцене выступят лауреаты всероссийских и международных конкурсов, классический гитарист, артист и педагог Николай Иванилов и российская исполнительница на домре Рината Юсупова.
Концерт начнется в 19:00. Возрастное ограничение — 6+.
Подробная информация размещена на сайте Звенигородского государственного музея-заповедника.