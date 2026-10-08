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    В Луховицах реконструируют стадион «Спартак»

    Фото: Минстрой МО

    В Луховицах на улице Пушкина, 12, продолжается реконструкция стадиона «Спартак». Строительная готовность объекта превышает 90%, подрядчик приступил к сборке мебели, сообщила в четверг пресс-служба регионального министерства строительного комплекса.

    Площадь реконструируемого здания трибуны с подтрибунным пространством — 3 912 квадратных метров. Работы ведутся в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» за счет средств бюджета.

    «В настоящее время на объекте работают 50 человек, две единицы техники. Строители выполняют широкий комплекс работ: завершают чистовую отделку, осуществляют монтаж трибун, слаботочных систем и инженерных коммуникаций, ведут сборку и расстановку мебели, а также работы по благоустройству — устройство асфальтового покрытия, резинового покрытия беговых дорожек, шумозащитного забора, отделка трибун», — сообщила пресс-служба ведомства.

    Обновленный «Спартак» станет многофункциональным комплексом, где смогут тренироваться и выступать местные команды, а жители — проводить время и болеть за своих.

    Завершить все работы по реконструкции стадиона планируется до конца декабря 2026 года.

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