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    Портал «Библиотеки Подмосковья» посетили более 300 тысяч раз с начала года

    Фото: медиасток.рф

    С начала 2026 года портал «Библиотеки Подмосковья» посетили свыше 309 тысяч раз, из них 58 тысяч — в сентябре. Об этом сообщили в пресс-службе министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

    На платформе можно забронировать книги онлайн, оформить единый читательский билет, который открывает доступ во все библиотеки региона, привязать к профилю социальную карту или «Стрелку» и получить по ним книги. Там же доступна информация о событиях и мероприятиях в библиотеках региона.

    Ознакомиться с расписанием и подробной информацией по мероприятиям можно на портале в разделах «События» и «Системное расписание».

    За сентябрь к порталу присоединились 21,4 тысячи пользователей. Средний возраст читателя составил 36 лет. Самому юному читателю четыре года, самому старшему — 89 лет.

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