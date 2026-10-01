Подмосковные конькобежцы выиграли 11 медалей на «Кубке Коломенского Кремля»

Спортсмены из Московской области завоевали 11 медалей на всероссийских соревнованиях по конькобежному спорту «Кубок Коломенского Кремля». Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Турнир прошел с 29 сентября по 1 октября в Конькобежном центре «Коломна». Яков Федяев победил среди юношей 16-17 лет на дистанции 500 метров с результатом 38,28 секунды, Максим Шарапов стал лучшим среди мужчин на 1500 метров с результатом 1.50,20.

Серебряные медали завоевали Алиса Дерванова (девушки 16-17 лет, 500 метров) — 41,75, Андрей Стрелков (юноши 16-17 лет, 500 метров) — 39,29 и Ирина Кузнецова (женщины, 1500 метров) — 2.05,59.

Бронзовые награды у Софьи Кишман (девушки 16-17 лет, 500 метров) — 42,32, Симеона Кузьмина (юноши 16-17 лет, 500 метров) — 39,58, Ксении Сиразевой (женщины, 500 метров) — 39,44 и Арины Денисовой (юниорки 18-19 лет, 500 метров) — 41,75.

Организаторами турнира выступили Союз конькобежцев России совместно с Федерацией Московской области по конькобежному спорту. Главная задача состязаний — популяризация конькобежного спорта и развитие молодежного резерва: тренеры оценивали потенциал спортсменов для формирования сборных команд.

В соревнованиях приняли участие более 200 конькобежцев из разных регионов России, включая лидеров сборной команды страны, а также спортсмены из Белоруссии. Соревнования прошли в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».