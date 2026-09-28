Участок в Домодедове сдали в аренду за 102,7 млн рублей в год

В Московской области участок под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в городском округе Домодедово сдали в аренду за 102,7 млн рублей в год. Об этом сообщила пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Аукцион прошел с 21 по 25 сентября 2026 года. Площадь участка — чуть больше 28 соток, он расположен в черте города, в 12 минутах езды до ж/д станции Домодедово. Стартовая цена составляла 4 227 810,55 рубля в год, в торгах участвовали шесть претендентов. Итоговая стоимость выросла более чем в 24 раза.

Всего за указанный период комитет по конкурентной политике Московской области совместно с Региональным центром торгов провел 119 аукционов по земельно-имущественным торгам.

Победителем становится участник, предложивший наивысшую цену. Если к торгам допустят только одного человека, он сможет забрать лот по начальной минимальной стоимости. Арендаторы могут впоследствии выкупить участок при условии строительства и регистрации жилого дома, пригодного для круглогодичного проживания.

Найти участок или помещение в Московской области можно на региональном Едином портале торгов ЕАСУЗ, где доступен подбор по расположению, площади, цене и формату приобретения — аренда или продажа.