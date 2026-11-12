Хирургический корпус больницы в Наро-Фоминске отремонтируют в 2028 году

В Наро-Фоминской больнице продолжается капитальный ремонт хирургического корпуса. Завершить обновление здания планируют в январе 2028 года, сообщили в Министерстве здравоохранения Подмосковья.

Ход работ 12 ноября проверили главный врач Сергей Сидоренко, представители администрации медучреждения и местных властей.

Сейчас строители укрепляют фундамент, заменяют перекрытия и восстанавливают кровлю. В дальнейшем в корпусе модернизируют инженерные коммуникации, вентиляцию и систему подачи медицинского кислорода.

Проект также предусматривает перепланировку операционного блока и других помещений с учетом современных требований к медицинским учреждениям. После ремонта их оборудуют новой техникой.

«В перспективе хотелось бы построить на этой территории медицинский городок, чтобы собрать все отделения больницы на одной площадке. Так пациентам будет проще получить помощь узких специалистов, а медицинским командам — работать вместе. Мы хотим, чтобы обновленный хирургический корпус стал ориентиром для будущего городка — и по оснащению, и по тому, насколько будет удобно в нем пациентам и сотрудникам», — отметил Сергей Сидоренко.

В перспективе руководство больницы рассматривает возможность объединения отделений в единый медицинский комплекс. Это позволит пациентам получать помощь разных специалистов в одном месте.