В городском округе Люберцы продолжается программа капитального ремонта многоквартирных домов, в рамках которой до конца года планируют обновить 134 крыши. На 48 объектах работы уже завершили — специалисты привели в порядок 31 скатную и 17 плоских кровель.

Среди завершенных объектов — дом № 38 на улице Электрификации. Здание построили в 1936 году, и капитальный ремонт крыши здесь ранее не проводился. Из-за протечек жители верхних этажей сталкивались с постоянной сыростью: в квартирах отклеивались обои, а на натяжных потолках появлялись пузыри.

Благодаря совместной работе администрации округа и Фонда капитального ремонта Московской области дом включили в программу, и теперь кровля полностью обновлена.

«Полностью заменили стропильную систему, обработали деревянные конструкции огнебиозащитным составом, поменяли обрешетку, установили пароизоляционную пленку и покрыли кровлю профлистом. Также на чердаке уложили утеплитель в два слоя», — отметил директор подрядной организации Александр Рязапов.

Жители контролировали ход ремонта и остались довольны результатом. Параллельно в доме обновляют систему электроснабжения — эти работы планируют завершить в конце ноября.

Всего в этом году различные виды капремонта предусмотрены в 183 многоквартирных домах округа, и в 82 из них работы уже завершены. Полный список адресов опубликован на сайте люберцы.рф.