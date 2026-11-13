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    Пристройку к школе возведут в селе Софьино

    Фото: REGIONS/Ольга Вельшикаева

    В селе Софьино в Раменском округе продолжается строительство пристройки к школе, рассчитанной на 200 учеников. Сейчас специалисты завершают возведение стен, монтируют окна и обустраивают кровлю, сообщили в РИАМО.

    По словам начальника участка компании «Стройтренд» Павла Мосалёва, кладка наружных и внутренних стен выполнена на 70%. Параллельно строители штукатурят помещения. Чтобы работы не останавливались с наступлением холодов, в здании организовали временное отопление.

    Одновременно благоустраивают территорию действующей школы. Для будущих спортивных площадок уже подготовили бетонное основание, использовав более 500 кубометров смеси. В ближайшие дни планируется залить основание еще одной площадки, а также заменить старое ограждение.

    На строительной площадке работают 62 специалиста, задействованы две единицы техники.

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