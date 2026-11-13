Подмосковный лесопитомник перевыполнил план по выращиванию растений на 127%

Ивантеевский лесной селекционный питомник за 10 месяцев 2026 года превысил плановые значения по выручке, а перевыполнение плана по выращиванию растений из черенков и семян составило 127%. Об этом сообщили в Комитете лесного хозяйства Московской области.

Председатель комитета Алексей Ларькин провел рабочее совещание с руководством подведомственного Мособлкомлесу учреждения ГАУ МО «Ивантеевский лесопитомник». «Обозначили приоритеты на ближайшее время: удержать положительную динамику по выручке и производству, завершить модернизацию инфраструктуры и обеспечить высокое качество посадочного материала — от посева семян до высадки в открытый грунт», — резюмировал Ларькин.

В теплицах, приобретенных за счет средств регионального бюджета, высеяно 288,5 тыс. штук сеянцев, включая пихту Пушкинскую, оригинатором которой является лесопитомник. Все кассеты перемещены на поле доращивания и укрыты для защиты от птиц.

В предоставленных заказчиками теплицах размещено почти 600 тыс. штук сеянцев хвойных и лиственных пород, а также 150 тыс. саженцев в контейнерах. Это позволяет наращивать компетенции в области промышленного растениеводства и приносит дополнительную выручку.

Участники совещания осмотрели ход капитального ремонта лаборатории генетики. Подрядчик ведет работы по плану: выполнена большая часть демонтажа, возводятся перегородки, подготовлены оконные проемы. Завершение ремонта запланировано на весну 2027 года. Отмечается, что обновленная инфраструктура напрямую влияет на качество селекционной работы и определит посадочный материал для восстановления лесов Подмосковья через 10–20 лет.