Воробьев поздравил ветерана ВОВ из Подольска Геренрота со 100-летием

Ветеран Великой Отечественной войны Борис Геренрот из Подольска отмечает 100-летний юбилей. О его боевом пути и дальнейшей судьбе рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев , поздравивший фронтовика со знаменательной датой.

Война застала Бориса Александровича 15-летним подростком. Во время учебы в артиллерийской спецшколе он участвовал в строительстве противотанковых укреплений под Солнечногорском. Когда немецкие войска прорвали оборону, юноша вместе с товарищами вызвался помогать советским артиллеристам.

Два месяца подростки подносили снаряды к орудиям под ежедневными бомбардировками. Четверо из них получили ранения.

В 1944 году Геренрота призвали в армию. Он служил на 3-м Белорусском и Забайкальском фронтах, а после окончания войны продолжил военную карьеру, дослужившись до звания полковника.

За боевые заслуги ветеран награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией» и «За победу над Японией».

С 2012 года Борис Александрович преподает на факультете права Высшей школы экономики, передавая свои знания и жизненный опыт студентам.

«От всей души поздравляю юбиляра, желаю крепкого здоровья, внимания и заботы близких и, конечно, еще многих лет жизни!» — сказал Андрей Воробьев.