Игровую зону с горкой установили для детей в поликлинике Ногинска

4 ноября депутат округа Дмитрий Гусев передал новую горку и игрушки для детей в поликлинику микрорайона Заречье — в игровую комнату, созданную для маленьких пациентов. Ранее он встречался с сотрудниками поликлиники, чтобы вместе обсудить, как сделать пространство для детей еще комфортнее.

В ходе беседы выяснили, что уже есть в комнате, а чего не хватает. Новая горка станет отличным способом скрасить время ожидания приема и подарить ребятам немного радости — ведь когда есть, чем заняться, поход к врачу уже не кажется таким пугающим.

В июле этого года в микрорайоне Заречье в Ногинске открылась новая современная поликлиника — большой медицинский комплекс, рассчитанный на обслуживание 45 тысяч взрослых и 10 тысяч детей. Первым здесь заработало детское отделение, и уже на старте для малышей обустроили уютное пространство.

Теперь, благодаря участию депутата и проекту «Добрая комната», она стала еще интереснее и комфортнее для юных посетителей.