Более 580 нарушений утилизации мусора выявили в Чехове

За состоянием контейнерных площадок в Чехове следят 114 камер системы видеонаблюдения «Безопасный регион», которые выявляют нарушения в режиме реального времени. С начала 2026 года в Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области направили 619 видеофиксаций нарушений, большую часть из которых взяли в работу.