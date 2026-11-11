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    Более 580 нарушений утилизации мусора выявили в Чехове

    Фото: Пресс-служба администрации м. о. Чехов

    За состоянием контейнерных площадок в Чехове следят 114 камер системы видеонаблюдения «Безопасный регион», которые выявляют нарушения в режиме реального времени. С начала 2026 года в Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области направили 619 видеофиксаций нарушений, большую часть из которых взяли в работу.

    Учреждение «Экология и природопользование муниципального округа Чехов» на постоянной основе осуществляет мониторинг состояния контейнерных площадок. Особое внимание уделяют пресечению несанкционированного сброса коммунальных отходов транспортными средствами.

    При фиксации нарушения видеозапись направляют специалистам министерства, где устанавливают собственников транспортных средств. Затем к нарушителям применяют меры административной ответственности.

    Наибольшее количество нарушений зафиксировали в городе на улице Загородной, а также в деревнях Мещерское, Хлевино и поселке Столбовая.

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