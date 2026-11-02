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    Подмосковных предпринимателей пригласили на новогодние маркеты

    Фото: пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области

    В Московской области в ноябре и декабре пройдут новогодние маркеты для предпринимателей региона в рамках проекта «100% Подмосковье». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

    Участие в мероприятиях будет бесплатным. К участию приглашают предпринимателей, которые производят товары ручной работы, продукты питания, предметы декора, игрушки и другую продукцию, подходящую для новогодних подарков.

    Подать заявку могут только предприниматели Московской области, включенные в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. После рассмотрения анкет организаторы свяжутся с кандидатами, прошедшими отбор. Заявки принимаются через онлайн-форму.

    Точные места проведения маркетов сообщат дополнительно. Для участников маркеты станут площадкой для продвижения товаров и привлечения клиентов.

    Проект «100% Подмосковье» объединяет региональных производителей и предпринимателей, помогая локальным брендам представлять свою продукцию, находить новых покупателей и выстраивать деловые связи. Организаторами выступают Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области и центр «Мой бизнес» Московской области по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».

    Информация о мерах поддержки бизнеса в Московской области размещена на инвестпортале региона.

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