Хоккеисту Арсению Николаеву подарили экипировку в Солнечногорске

20 октября в Солнечногорске защитнику юношеской хоккейной команды, заместителю руководителя местного отделения «Молодой Гвардии Единой России» Арсению Николаеву передали хоккейную экипировку от имени главы округа Константина Михалькова. Среди подарков был шлем, который молодой человек примерил прямо на вручении.

Первым городом в спортивной биографии Арсения стала его родная Печора в Республике Коми, а общий стаж занятий хоккеем достиг 12 лет. На льду юношу привлекают азарт игры и радость побед: значение спорта для него выходит далеко за пределы физических нагрузок.

Тренировки и выступления на соревнованиях не мешают Арсению участвовать в общественной жизни. К местному отделению «Молодой Гвардии» он присоединился в 2025 году. За это время юноша проявил организаторские способности, готовность брать на себя ответственность и предлагать собственные инициативы.

«Начал путь в молодежных движениях Солнечногорска в „Молодой Гвардии“. Мне это дает позитивные эмоции. Мой коллектив прислушивается ко мне, с ним приятно иметь дело», — поделился Арсений Николаев.

Глава Солнечногорска Константин Михальков рассказал, как узнал о мечте активиста.

«На одной из встреч с молодежью Солнечногорска мне рассказали про Арсения Николаева — заместителя руководителя местного отделения „Молодой Гвардии Единой России“ и активиста, который помогает нам в проведении большинства мероприятий по всему округу. Его коллеги с горящими глазами рассказывали, как Арсений любит хоккей, постоянно участвует в дворовых хоккейных турнирах и мечтает о профессиональной форме. В тот день я решил, что хочу поучаствовать в исполнении этого заветного желания, прежде всего как хоккеист хоккеисту. Арсений, желаю тебе удачи в достижении любых высот, шлем тебе очень идет! Носи с удовольствием», — сказал Константин Михальков.

Еще одно направление деятельности Арсения — добровольческая помощь. Он присоединяется к социальным акциям и собирает волонтеров для проведения мероприятий. Подаренная экипировка помогла осуществить его мечту и стала знаком признательности за работу на благо округа.