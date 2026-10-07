Русский Халк и чемпионка мира по пауэрлифтингу проведут тренировку в Балашихе

В Балашихе пройдет совместная тренировка заместителя президента Федерации силового экстрима России, многократного рекордсмена мира по силовым номерам Сергея Агаджаняна, известного как Русский Халк, и чемпионки мира по пауэрлифтингу и бодибилдингу Марии Каланиной. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

На тренировке Каланина поделится секретами функциональной подготовки, которые пригодятся Агаджаняну из Люберец при подготовке к сложному рекорду весной следующего года. Спортсмену предстоит, перетягивая три автобуса малого класса одновременно, разрушить не менее девяти аксессуаров.

Агаджанян будет выполнять номера сценического экстрима сразу после и одновременно с упражнениями. В частности, он будет надувать грелки после выполнения становой тяги, во время работы в тренажере для ног ломать руками стальные шпильки, стальной бур по бетону и напильник вместе с отягощениями на каждую руку в кроссовере. Также амбассадор здорового образа жизни будет надувать грелку в тренажере Смита, удерживая штангу с Каланиной на плечах. Завершится тренировка номерами чемпионки мира, в которых люберчанин поддержит и поможет ей: скрутить в трубочку сковородку и надуть до разрыва грелку.

Мероприятие пройдет 13 октября 2026 года в 12:00 в городском округе Балашиха на улице Бояринова, дом 36, в фитнес-клубе «XFITPOINT». Тренировка проводится в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».