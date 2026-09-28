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    Новым главой Сергиево-Посадского округа стал Алексей Лужецкий

    Еженедельное совещание Губернатора Подмосковья с областным правительством и главами муниципалитетов
    Фото: Еженедельное совещание Губернатора Подмосковья с областным правительством и главами муниципалитетов/Медиасток.рф

    Кандидатуру Алексея Лужецкого предложили на должность главы Сергиево-Посадского городского округа. О его профессиональном опыте и задачах, которые предстоит решать новому руководителю, рассказал на совещании в понедельник губернатор Московской области Андрей Воробьев.

    Алексей Лужецкий имеет опыт работы в структурах госкорпорации «Росатом» и Ростехнадзоре. При этом специфика Сергиево-Посадского округа ему уже хорошо знакома: до назначения он занимал пост первого заместителя главы муниципалитета и непосредственно участвовал в его текущей работе.

    Среди приоритетов для территории губернатор назвал развитие промышленности, науки и инвестиционной сферы, а также социальной инфраструктуры. Ранее округ возглавляла Оксана Ероханова, которая переходит на другую ответственную работу.

    «Хочу поблагодарить вас за оказанное доверие и сказать о том, что весь мой опыт, все мои знания, они будут направлены на благополучие Московской области и, конечно, Сергиево-Посадского округа. В операционной работе участвовал, сейчас будучи первым заместителем, поэтому все вызовы, которые есть, все требования, они мне понятны, и поэтому вместе с коллегами не подведем вас и Московскую область», — отметил Алексей Лужецкий.

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