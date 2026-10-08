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    В Подмосковье передали 236 гектаров земли фермерским хозяйствам

    Фото: КФХ Хлопотенко Л.И.

    В 11 округах Подмосковья крестьянско-фермерским хозяйствам предоставили более 236,2 гектара сельхозземли из муниципальной и неразграниченной собственности. Об этом сообщил министр имущественных отношений Московской области Алексей Натаров.

    «Для дальнейшего развития и расширения крестьянско-фермерским хозяйствам переданы земельные участки, предназначенные для животноводства, скотоводства, растениеводства, создания питомников, выращивания зерновых и иных сельхозкультур и сельскохозяйственного производства», — рассказал Натаров.

    Наибольшие площади наделов предоставили хозяйствам в Серебряных Прудах — почти 92 гектара, в Талдомском городском округе — 66 гектаров.

    Земельные участки сельхозназначения государственной или муниципальной собственности могут получить в аренду на срок до пяти лет сельскохозяйственные организации, получающие господдержку в сфере развития и ведения сельского хозяйства, а также крестьянские фермерские хозяйства. По истечении трех лет с момента заключения договора аренды, при условии использования участка по целевому назначению, у арендатора возникает право оформить его в собственность.

    Подать заявление о предоставлении земельного участка в аренду без торгов можно на региональном портале госуслуг.

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