Онкоскрининг проведут в поликлинике № 6 в Мытищах 31 октября

Всемирный день борьбы с раком молочной железы отмечают 15 октября. Эта дата призвана привлечь внимание к профилактике заболевания, важности своевременного обследования и поддержке людей, столкнувшихся с онкологическим диагнозом. В Мытищинской больнице напоминают, что раннее выявление опухоли повышает шансы на успешное лечение.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2024 году рак молочной железы диагностировали примерно у 2,4 миллиона женщин по всему миру, около 694 тысяч пациенток умерли от этого заболевания. При этом приблизительно в 80% случаев болезнь развивается у женщин без специфических факторов риска. Рак груди встречается и у мужчин, на долю которых приходится от 0,5% до 1% всех случаев.

Заведующая Центром амбулаторной онкологической помощи Мытищинской больницы Альбина Табакова подчеркивает, что при любых подозрительных изменениях необходимо обратиться к врачу. Среди таких признаков — уплотнения, изменение формы груди, кожи или соска, а также необычные выделения. Эти симптомы не обязательно свидетельствуют о злокачественной опухоли, однако требуют консультации специалиста.

Важную роль играет онкоскрининг, который позволяет обнаружить патологические изменения до появления клинических симптомов. В Мытищах такие обследования организуют регулярно. Ближайшее мероприятие запланировано на 31 октября в поликлинике № 6.