Студенты Сергиево-Посадского колледжа и Дмитровского техникума стали серебряными призерами Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Труд Крут». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Слет проходил в Челябинске с 18 по 22 ноября и объединил более трех тысяч участников со всей страны. Московскую область представила делегация из 84 человек, в которую вошли представители колледжей и вузов региона.

Серебро в компетенции «Оператор токарного станка» взял студент третьего курса Сергиево-Посадского колледжа Матвей Дмитриев, обучающийся по направлению «Машиностроение». К конкурсу он готовился в мастерских колледжа под руководством наставника Алексея Васильева. В 2026 году Дмитриев вступил в студенческий производственный отряд «Такт», а также получил практический опыт на Загорском трубном заводе и в особой экономической зоне «Алабуга».

«К конкурсу я готовился в колледже на современном станке, но уже на месте узнал, что работать придется на оборудовании, с которым раньше не сталкивался», — рассказал студент.

Еще одну серебряную награду завоевал студент Дмитровского техникума Евгений Болотов, представлявший Подмосковье в компетенции «Матрос-спасатель» среди студенческих сервисных отрядов. Подготовка проходила под руководством наставника Маргариты Смирновой.

Представители подмосковных колледжей и вузов также участвовали в образовательной, творческой и спортивной программах слета. Сборная Центрального федерального округа заняла третье место по бесконтактному регби и третье место в общекомандном зачете Спартакиады студенческих отрядов.

В сентябре 2026 года Центр опережающей профессиональной подготовки Московской области и региональное отделение РСО заключили соглашение о сотрудничестве для расширения возможностей практической подготовки и трудоустройства студентов колледжей Подмосковья.