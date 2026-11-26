Обильный снегопад обрушился в Подмосковье в ночь на 25 ноября. Управляющие компании и коммунальные службы Павлово-Посадского округа продолжают работу по расчистке дворовых территорий.

Более 100 дворников и 45 специализированных машин задействовали в ликвидации последствий снегопада в Павловском Посаде и Электрогорске. Уборка дворовых территорий находится в зоне ответственности управляющих компаний.

Рабочие очищают от снега дворовые проезды, тротуары и пешеходные дорожки, проводят обработку противогололедными материалами. Особое внимание уделяют подходам к школам, детским садам, поликлиникам, другим социальным учреждениям и остановкам общественного транспорта.

Администрация Павлово-Посадского округа ежедневно контролирует качество и своевременность уборки снега и наледи. Жители муниципалитета могут сообщать о проблемах по телефону горячей линии главы муниципалитета: 2-99-03.