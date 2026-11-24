С начала ноября управляющие организации Московской области отремонтировали более 690 мусоропроводов. Работы проводили по обращениям жителей, поступившим в Единую диспетчерскую службу региона. Специалисты устраняли неисправности, чтобы поддерживать санитарное состояние подъездов и предотвращать засоры и возгорания.

Больше всего объектов обновили в Химках — 147. Во Фрязине привели в порядок 68 мусоропроводов, а в Люберцах — 56.

Коммунальщики выполняли разные виды работ: меняли изношенные загрузочные клапаны, устраняли засоры и ремонтировали стволы мусоропроводов. Своевременное обслуживание помогает избежать неприятных запахов и поддерживать нормальную работу системы.

Если жители обнаружили неисправность, они могут обратиться в свою управляющую организацию или направить заявку в Единую диспетчерскую службу. Если УК не реагирует на обращение, следует сообщить о проблеме в территориальный отдел министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.