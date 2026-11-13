В Подмосковье договорились разработать дорожную карту для подготовки специалистов в сфере теплоэнергетики. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Московской области по итогам рабочей встречи на базе Национального исследовательского университета «МЭИ».

В регионе работают свыше 400 ресурсных компаний в сфере теплоснабжения, которым нужны квалифицированные кадры. Участники встречи — представители МЭИ, Шатурского энергетического техникума и Минэнерго Подмосковья — обозначили основные задачи. Среди них отсутствие современных учебных полигонов теплосистем и дефицит школьных преподавателей физики, химии и математики.

В дорожную карту войдут меры по популяризации профессии, улучшению материально-технической базы образовательных учреждений и предложения по привлечению и удержанию педагогов. Цель — выстроить траекторию «школа — колледж — институт — работодатель».

«Перед нами стоит масштабная задача — не просто закрыть кадровый дефицит, а вырастить новое поколение специалистов, которые будут развивать теплоэнергетику Подмосковья», — сказал министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

По его словам, совместно с коллегами из МЭИ и ШЭТ министерство начало работу над пошаговым планом, который станет основой системной работы на годы вперед.