Вместе с психологом команды прошли четыре раунда. В каждом участники примеряли на себя новую роль. В роли полицейских они разбирали ситуации из жизни и учились замечать потенциальные угрозы. Как психологи читали эмоции и понимали, что движет человеком в сложных обстоятельствах. Как медики говорили о влиянии запрещенных веществ на организм. Как эксперты по этике обсуждали дилеммы и учились проводить границу между допустимым и недопустимым.

Такие форматы важны, потому что не читают лекции, а дают опыт. Ребята учатся критически мыслить, распознавать манипуляции и делать осознанный выбор в пользу здоровья. Квиз помог развить критическое мышление, почувствовать ценность командной работы и по-новому взглянуть на личную безопасность. Такие навыки пригодятся в жизни.

Мероприятие прошло 19 ноября для студентов Серпуховского колледжа. Дворец молодежи «Дружба» организовал антинаркотический квиз в рамках профилактической работы. Вместе с психологом команды прошли четыре раунда. В каждом участники примеряли на себя новую роль. В роли полицейских они разбирали ситуации из жизни и учились замечать потенциальные угрозы. Как психологи читали эмоции и понимали, что движет человеком в сложных обстоятельствах. Как медики говорили о влиянии запрещенных веществ на организм. Как эксперты по этике обсуждали дилеммы и учились проводить границу между допустимым и недопустимым.

Такой формат не предполагает чтения лекций, а дает опыт. Ребята учатся критически мыслить, распознавать манипуляции и делать осознанный выбор в пользу здоровья. Квиз помог развить критическое мышление, почувствовать ценность командной работы и по-новому взглянуть на личную безопасность. Такие навыки пригодятся в жизни.