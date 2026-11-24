Прогулку по историческому микрорайону Глухово организовали для участников семейного клуба «В кругу друзей» с ограниченными возможностями здоровья и их сопровождающих. Гидом выступила педагог центра дополнительного образования для детей и взрослых Евгения Кудрявцева.

Экскурсовод, которая также является автором-составителем книги «Дореволюционная Глуховка. Морозовы-Захаровичи в истории Богородского края», познакомила гостей с наследием Захара Морозова и историей созданного им предприятия. Участники также узнали о первом в мире памятнике В. И. Ленину, вкладе В. П. Ногина в развитие Глуховки и других выдающихся земляках.

Гости посетили экспозицию старейшей фабрики, осмотрели архитектуру и прогулялись по вечернему парку. По окончании прогулки участников угостили горячим чаем.

Такие маршруты помогают людям с ограниченными возможностями здоровья лучше узнать историю родного края и почувствовать себя частью городского сообщества. Это соответствует задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство», направленного на создание доступных туристических программ для разных категорий жителей. Подобные краеведческие встречи знакомят местных жителей и гостей города с историей Богородского края и развивают локальный туризм.