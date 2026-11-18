Представитель Московской области Виталий Данилов в составе сборной России завоевал золотую медаль на международных соревнованиях по керлингу на колясках. Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Данилов тренируется в областном Центре олимпийских видов спорта в Дмитрове. В финале российские спортсмены одержали победу. Серебряные медали завоевала команда «Россия-2», бронзовые награды — у команды Китая.

Турнир прошел с 11 по 16 ноября в Санкт-Петербурге. В дисциплине «смешанные команды» приняли участие 12 команд из четырех стран, включая впервые сборные Китая и Турции.

Керлинг на колясках входит в программу зимних Паралимпийских игр с 2006 года. В отличие от классического керлинга, спортсмены выполняют броски из колясок и не используют свипинг.