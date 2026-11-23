Областной фестиваль искусств прошел в Воскресенске
В концертно-выставочном зале Воскресенска с 19 по 21 ноября прошел V Открытый межзональный многожанровый фестиваль-конкурс искусств «Время вдохновения». В этом году он собрал сотни участников из Воскресенска, Коломны, Егорьевска, Шатуры и Раменского.
В мастерстве соревновались инструменталисты, вокалисты, театралы, а также юные представители декоративно-прикладного и изобразительного искусства. Конкурсные выступления оценивало профессиональное жюри, которое высоко отметило талант и старание юных артистов.
Обладателями Гран-при стали Алина Лобова в номинации «Джазовый вокал» из Егорьевска и детский фольклорный ансамбль «Ирей» Воскресенской детской школы искусств № 3 под руководством преподавателя Елены Валенковой.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев неоднократно подчеркивал важность проведения фестивалей искусств, связывая их с развитием региона.