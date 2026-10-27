«Молодая Гвардия» Подмосковья открыла студентам новые возможности профессионального роста

В Реутове прошел форум «Курсом лидера», организованный «Молодой Гвардией Единой России». На площадке Центра опережающей профессиональной подготовки «ПК Энергия» собрались студенты, готовые узнать о перспективах для молодых специалистов в Подмосковье.

Форум задуман как площадка, где учащимся помогают найти свое направление и сформировать команды для социально значимых инициатив. Для участников подготовили не привычную лекцию, а живой диалог.

На выставке «Карьера с МГЕР» ребята узнали о профессиональных возможностях, а во время проектной сессии смогли предложить свои идеи для проектов «Город пЕРемен» и найти единомышленников.