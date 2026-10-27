«Молодая Гвардия» Подмосковья открыла студентам новые возможности профессионального роста
МГЕР провела в Реутове форум для студентов «Курсом лидера»
В Реутове прошел форум «Курсом лидера», организованный «Молодой Гвардией Единой России». На площадке Центра опережающей профессиональной подготовки «ПК Энергия» собрались студенты, готовые узнать о перспективах для молодых специалистов в Подмосковье.
Форум задуман как площадка, где учащимся помогают найти свое направление и сформировать команды для социально значимых инициатив. Для участников подготовили не привычную лекцию, а живой диалог.
На выставке «Карьера с МГЕР» ребята узнали о профессиональных возможностях, а во время проектной сессии смогли предложить свои идеи для проектов «Город пЕРемен» и найти единомышленников.
Мы видим, что многие учащиеся колледжей и вузов порой даже не знают о мероприятиях и проектах, которые для них открыты. Например, о конкурсе «Студент года». Поэтому мы продолжаем работать с ребятами напрямую, устраиваем форумы, чтобы рассказать им обо всех возможностях
Софья Мыныкина
руководитель местного отделения МГЕР в Реутове
Ключевым моментом форума стало подписание соглашения о сотрудничестве между подмосковным отделением «Молодой Гвардии Единой России» и Центром «ПК Энергия». Документ даст учащимся больше возможностей для практики.
«Наш колледж ежегодно принимает около 2,5 тысячи студентов на первый курс. Сотрудничество с „Единой Россией“ и „Молодой Гвардией“ дает нам возможность вовлекать их в патриотическую и духовно-нравственную деятельность, помогать им находить правильные ориентиры», — отметил директор Центра опережающей профессиональной подготовки «ПК Энергия» Владимир Ведута.
По словам депутата Мособлдумы от «Единой России», руководителя «Молодой Гвардии» Московской области Дианы Алумянц, поддержка молодежи не ограничивается форумами — организация готова выделять ресурсы.
Колледж «Энергия» — один из крупнейших в регионе. Мы готовы поддерживать спикерами и депутатским корпусом инициативы молодых людей, которые видят себя в общественно-политической жизни. Мы хотим, чтобы они создавали на таких площадках студенческие советы, запускали социальные проекты и акции
Диана Алумянц
Клубы «Молодой Гвардии» работают в колледжах и вузах Подмосковья с 2025 года — сейчас их уже более 100. Для студентов это не просто объединения по интересам, а прямой доступ к участию в жизни региона.