Учитель из Воскресенска приняла участие во всероссийском педагогическом конкурсе

Учительница математики Москворецкой гимназии Мария Крепких вернулась работать в родную школу после окончания вуза. Молодой педагог приняла участие в муниципальном этапе всероссийского конкурса «Педагогический дебют» и представила свой подход к обучению школьников.

Мария Крепких сегодня преподает математику в своей родной Москворецкой гимназии. Еще в 11-м классе она поняла, что хочет связать жизнь с педагогикой, а после окончания вуза вернулась в Воскресенск по целевому направлению.

«Это был осознанный выбор. Я понимала, что вернусь работать в Воскресенск. Еще в студенчестве мне поступило предложение от директора Нины Сергеевны Медведевой поработать учителем в своей родной Москворецкой гимназии», — рассказала Мария Крепких.

Сейчас молодой специалист не только обучает школьников математике, но и продолжает развиваться в профессии. Она стала участницей муниципального этапа конкурса «Педагогический дебют», где представила свой опыт работы.

На первом этапе конкурса участники рассказывали о себе и своих профессиональных подходах. Для Марии Крепких это задание оказалось особенно близким, поскольку речь шла о ее ежедневной работе с учениками.

«Важно было показать и рассказать о том, что у меня в педагогической деятельности хорошо получается. На этом этапе мне было проще, потому что я знала, о чем говорю — о том, что делаю каждый день», — отметила учительница.

Второй этап включал проведение учебного занятия. Члены жюри выступили в роли учеников, а Мария Крепких провела для них импровизированный урок.

«Здесь важно было показать свое педагогическое мастерство. Но было тревожнее из-за того, что тут уже был контакт с жюри напрямую», — поделилась педагог.

Подготовиться к конкурсу ей помогли коллеги. Теперь учительница надеется пройти на региональный этап и получить новый профессиональный опыт.

Главная задача Марии Крепких — не только дать школьникам знания, но и заинтересовать их предметом. Среди своих педагогических принципов она выделяет умение видеть сильные стороны каждого ученика.

«Нет безнадежных учеников. В каждом можно найти что-то важное, каждый в чем-то хорош», — считает учительница.

Для создания рабочей атмосферы в классе педагог использует и собственные приемы. Один из них — уверенный взгляд, который помогает наладить контакт с учениками и поддерживать внимание на уроке.