Сезон питьевых фонтанчиков завершился в парках Подмосковья

В парках Подмосковья завершился сезон работы питьевых фонтанчиков. С мая бесплатная питьевая вода была доступна посетителям 40 парков в 29 населенных пунктах 25 муниципальных образований.

Фонтанчики «БАРЬЕР» оснащены системой фильтрации. Посетители могли пить воду во время прогулок или набирать ее в многоразовые бутылки, что также помогало сокращать использование одноразового пластика.

В рамках проекта в восьми парках прошли интерактивные «Уроки чистой воды» от профессора Водичкина. Дети в игровой форме узнавали о свойствах воды, бережном отношении к водным ресурсам и участвовали в экспериментах.

С наступлением холодного сезона оборудование демонтируют. Вернуться в парки фонтанчики должны следующим летом.

Проект реализуется совместно с АНО «МосОблПарк» при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.