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    Молодежную площадь открыли после реконструкции в Наро-Фоминске

    Фото: Пресс-служба администрации Наро-Фоминского городского округа

    Объект площадью почти два гектара стал одним из самых современных общественных пространств города. Предыдущее благоустройство проводилось 19 лет назад.

    Праздник получился теплым и веселым: для детей организовали мороженое, спортивные и творческие мастер-классы, а также небольшой концерт.

    К горожанам обратились председатель Совета депутатов округа Геннадий Пензов и начальник территориального управления Наро-Фоминска Евгений Клюшкин.

    Комплексная реконструкция затронула все. Обновили фонтан — он стал музыкальным, с подсветкой. Создали площадку для массовых мероприятий, уложили новое покрытие, продумали систему озеленения.

    Для отдыха предусмотрены уличные музыкальные инструменты, шахматные столы, качели и навесы, игровой комплекс «Морской бой». Символ города «Сердце» бережно отреставрировали.

    Проект стал победителем всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Работы выполнены в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

    «Рад, что жители отмечают перемены и говорят о том, что им нравится обновленное пространство. Значит, двигаемся в правильном направлении», — подчеркнул глава округа Роман Шамнэ.