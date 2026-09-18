Молодежную площадь открыли после реконструкции в Наро-Фоминске

Объект площадью почти два гектара стал одним из самых современных общественных пространств города. Предыдущее благоустройство проводилось 19 лет назад.

Праздник получился теплым и веселым: для детей организовали мороженое, спортивные и творческие мастер-классы, а также небольшой концерт.

К горожанам обратились председатель Совета депутатов округа Геннадий Пензов и начальник территориального управления Наро-Фоминска Евгений Клюшкин.

Комплексная реконструкция затронула все. Обновили фонтан — он стал музыкальным, с подсветкой. Создали площадку для массовых мероприятий, уложили новое покрытие, продумали систему озеленения.

Для отдыха предусмотрены уличные музыкальные инструменты, шахматные столы, качели и навесы, игровой комплекс «Морской бой». Символ города «Сердце» бережно отреставрировали.

Проект стал победителем всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Работы выполнены в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

«Рад, что жители отмечают перемены и говорят о том, что им нравится обновленное пространство. Значит, двигаемся в правильном направлении», — подчеркнул глава округа Роман Шамнэ.