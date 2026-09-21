Донорская акция пройдет в Одинцове 26 сентября

Жителей Одинцовского округа приглашают на традиционную «Донорскую субботу», которая состоится 26 сентября. Сдать кровь можно будет в Отделении переливания Одинцовской областной больницы с 8:30 до 12:00.

Специалисты напоминают, что за двое суток перед донацией необходимо воздержаться от употребления алкоголя, за сутки отказаться от жирной, острой и копченой пищи, а в день сдачи не курить и обязательно съесть легкий завтрак.

Благодаря донорам и врачам, которые работают в Отделении переливания крови и в стационарах, все пациенты Одинцовской областной больницы получают помощь в полном объеме.

Подобные акции проходят в учреждении регулярно — в последнюю субботу месяца.

Отделение переливания крови находится по адресу: город Одинцово, улица Маршала Неделина, дом 11б, территория терапевтического корпуса.