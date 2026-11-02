Здание городской прокуратуры построят в Химках в 2028 году
В Химках начался новый этап строительства здания городской прокуратуры. На площадке по адресу улица Маяковского, 6, подрядная организация приступила к монолитным работам, сообщили в Министерстве строительного комплекса Подмосковья.
Согласно проекту, двухэтажное здание площадью 1490,3 квадратного метра оборудуют залом заседаний, помещением для приема посетителей, архивом и кабинетами для работы с документами. Также предусмотрены служебные и технические помещения.
Прилегающую территорию благоустроят: обустроят пешеходные дорожки, парковочные места и зоны отдыха, проведут озеленение.
Строительство финансируется из бюджета Московской области в рамках государственной программы развития социальной инфраструктуры.
Ввести объект в эксплуатацию планируют в 2028 году.