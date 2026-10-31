Чичерина представила премьеру песни на концерте в честь Дня народного единства в Мытищах

Певица Юлия Чичерина выступила на торжественном мероприятии в честь Дня народного единства в Мытищах. Подробности — в сюжете 360.ru.

Артистка представила новую песню и порадовала зрителей своими хитами.

Также в зале прошел специальный показ документального фильма «По вере ваю». Режиссером картины выступил член Общественной палаты Московской области Михаил Иванов. В фильме рассказаны истории военнослужащих и мирных жителей, людей разного возраста и профессий, жизнь которых связана со специальной военной операцией.

Год единства народов России и в более узком смысле День народного единства формируют представления о едином прошлом, настоящем и будущем всех народов России, нашей общей исторической судьбе, вкладе каждого народа и этноса в защиту интересов Родины, созидание и развитие нашей страны, культурные, научные и технологические достижения России.