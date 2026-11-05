Урок мужества прошел в школе № 3 в Чехове

В мероприятии приняли участие кадеты, юнармейцы, члены регионального отделения «Движения первых», а также участники Ассоциации ветеранов СВО и социальные координаторы фонда «Защитники Отечества». В формате открытого диалога учащиеся задали гостям вопросы о жизни жителей приграничных территорий, участии священнослужителей в добровольческом служении и о порядке получения государственных наград.

Специальными гостями стали благочинный Чеховского церковного округа, настоятель Вознесенской Давидовой пустыни игумен Сергий (Куксов), неоднократно участвовавший в гуманитарных миссиях, а также ветераны боевых действий Максим Маглели, Василий Зубенков и Виталий Буданов. Их служба проходила на Северном Кавказе, в Донбассе, Бахмуте и Часовом Яру и была отмечена государственными наградами.

Ребята узнали о служении священнослужителей на передовой, сопровождающем военнослужащих, и о духовной поддержке бойцов. Так, настоятель храма мученика Иоанна Воина поселка Чернецкое иерей Алексий Кислов отправился на год служить вместе с бойцами.

Василий Зубенков рассказал о значении детских писем, получаемых военнослужащими на позициях, и о том, что высшей государственной наградой остается Золотая Звезда Героя Российской Федерации. Виталий Буданов отметил, что принял решение участвовать в специальной военной операции в целях защиты мирного населения и подчеркнул ценность полученного боевого опыта. Максим Маглели поделился с молодежью, что при проводах добровольцев на передовую желает им успешного выполнения задач и возвращения с Победой.

«Такие встречи — важная часть нашей работы по воспитанию подрастающего поколения. Кроме того, это еще и возможность для наших детей посмотреть в глаза тем, кто знает цену мужества не из новостей. Когда история перестает быть теорией и становится живым рассказом, она учит главному: ответственности и умению быть вместе, что бы ни случилось», — подчеркнул глава Чехова Михаил Собакин.