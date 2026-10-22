Жители деревни Спасское провели субботник в Ленинском округе

Такие мероприятия здесь проходят регулярно. Староста деревни Алла Третьякова рассказала, почему жители так активно участвуют в уборке.

«Субботники проводим очень часто, поэтому в них принимают участие все, кто свободен и может потрудиться на благо деревни. Работаем с удовольствием — и стар, и млад, потому что делаем для себя. В деревне всегда и круглогодично много работы: убираем территории, подстригаем кустарники, сажаем цветы и деревья, пропалываем клумбы, косим траву, ремонтируем ограды, убираем стихийные свалки», — рассказала Алла Третьякова.

В этот раз жители собрали листву в зоне отдыха и вдоль пешеходной дорожки, пропололи клумбы, посадили две ели, пять каштанов и пихты, провели санитарную обрезку сухих деревьев и веток, а также убрали мусор. В деревне высажено более 300 кустарников, за которыми ведется постоянный уход.

Субботники в Спасском проводятся и в зимнее время. Когда встает крепкий лед, жители выходят на обрезку сухих деревьев и кустарников на воде.