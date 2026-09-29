Комиссия по безопасности на железной дороге проверила станции в Серпухове

29 сентября в Серпухове прошло очередное выездное заседание Комиссии по безопасности на железнодорожной инфраструктуре. Участники обследовали станцию Шарапова охота и проверили ранее перекрытые несанкционированные тропы.

В заседании приняли участие представители администрации округа, административно-пассажирской инспекции, дистанции пути, Центральной пригородной пассажирской компании, Московской дирекции пассажирских обустройств и народной дружины. Комиссию возглавил начальник Управления дорожного хозяйства, транспортного обслуживания населения и связи администрации округа Арби Чекиев.

Члены комиссии обследовали железнодорожную станцию Шарапова Охота на наличие несанкционированных троп, а также проверили ранее выявленные и перекрытые переходы. Арби Чекиев выдал поручения ответственным лицам провести работы по устранению выявленных нарушений.

В рамках выездного заседания также прошел рейд на станции «Шарапова Охота». Жителям раздали информационные листовки и призвали соблюдать правила безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры.