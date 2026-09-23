Актеры театров кукол приехали в Мытищи на фестиваль имени Станислава Железкина

Актеры кукольных театров со всей России и стран ближнего зарубежья приехали в Мытищи для участия во втором Международном фестивале-премии имени Станислава Железкина. В программу мероприятия вошли 12 спектаклей-финалистов, отобранных профессиональным жюри из более чем 40 заявок, а также еще одна постановка Владимирского областного театра кукол, который стал почетным гостем фестиваля.

Показы прошли в театре кукол «Огниво», Дворце культуры «Яуза» и Театре драмы и комедии «ФЭСТ».

Постановка «Красавица и чудовище» Дагестанского театра кукол стала победителем номинации «Лучший спектакль для детей». Руководитель учреждения Аминат Яхьяева заявила, что испытывает гордость за полученную премию.

«Для нас это большая честь. И мы горды тем, что мы смогли вот завоевать этот высокий приз», — подчеркнула она.

Свои премии в номинациях «Лучший спектакль для взрослых» и «Лучший спектакль зарубежного театра кукол» получили актеры Кстовского театра Кукол за постановку «Похождения Чичикова» и Ферганский областной театр кукол за пьесу «Тойчок».

По словам организаторов конкурса, интерес к фестивалю-премии постоянно растет вместе с количеством заявок. Художественный руководитель театра «Огниво» Алексей Гущук отметил, что в этом и заключалась цель фестиваля.

Постановки стали настоящим подарком для публики. Жители Мытищ и соседних городов увидели, что кукольный театр это не всегда детская сказка, а большое количество приехавших трупп позволили зрителям увидеть, что театральное искусство бывает разным.

Международный фестиваль-премия театров кукол имени Станислава Железкина проводится один раз в два года, поэтому новые кукольные постановки зрители увидят в 2028 году.

В минувшую пятницу, 18 сентября, в воскресенском дворце культуры «Юбилейный» собрались юные актеры студии «Спектр» вместе с родителями, чтобы возобновить работу проекта «Театральная гостиная „НеслуЧАЙные встречи“».