Глава Наро-Фоминского округа сложил полномочия

На прошедших выборах Роман Шамнэ получил мандат и теперь будет представлять родную землю в Московской областной Думе. Об этом он рассказал жителям 25 сентября, поблагодарив их за оказанное доверие.

В администрацию округа Роман Шамнэ пришел в 2010 году на должность первого заместителя главы, а девять лет назад ему доверили возглавить округ. По его словам, за это время вместе с жителями удалось пройти большой путь.

Многое получилось сделать при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева — Роман Шамнэ поблагодарил его за внимание к округу и помощь в решении важных вопросов.

Отдельные слова благодарности он адресовал жителям: за доверие, прямые вопросы и конструктивную критику, за неравнодушие к тому, каким будет Наро-Фоминский городской округ. Именно этот диалог помогал понимать, что нужно менять в первую очередь.

Также он поблагодарил команду, с которой прошел эти девять лет, — за профессионализм, ответственность и готовность брать на себя сложные задачи, подчеркнув, что все достигнутое стало результатом общей работы.

Роман Шамнэ напомнил, что родился и вырос в муниципалитете, поэтому каждый проект и каждое решение он воспринимал лично, и ему было важно сделать округ сильнее, современнее и комфортнее для жизни.

Обязанности главы будет временно исполнять Андрей Ковалько — опытный человек, который хорошо знаком с округом. Роман Шамнэ выразил уверенность, что он продолжит взвешенную и грамотную политику, будет дальше благоустраивать и развивать родную землю.